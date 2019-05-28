貪圖女移工姿色 男子性侵判刑3年2月

2019-05-28 16:59

［記者楊政郡／台中報導］台中市后里區吳男透過仲介，雇用印尼看護移工來台照顧癱瘓的母親，印尼女移工「KIO」（化名）來台1個多月，吳男不顧癱瘓的母親在旁，就從廚房一路壓制她，強脫內衣褲，又拉又推至3樓房內性侵得逞，期間說要給她很多錢，事後辯稱是性交易要給她1100元，法官認為，「KIO」並無意願賺外快，依妨害性自主判處3年2月徒刑。

判決書指出，吳男2017年11月透過人力仲介，雇用印尼籍「KIO」（84年生），到其住處台中市后里區，照護癱瘓無法行動的母親，但貪圖女移工年輕、幾分姿色、身材瘦小，同年12月16日晚上她在1樓客廳安置好母親，竟強將「KIO」拉到廚房，壓制後強脫內褲及外褲，從背後兩手穿過腋下方式，強拉上樓，又拉又推，並對她說「我會給妳很多錢」，把「KIO」推進3樓房內，將她強壓床上性侵得逞。

完事後，「KIO」趁隙跑到1樓浴室，以衛生紙擦拭下體，紙團再以塑膠袋盛裝，保留證據，翌日上午哭哭啼啼打電話給仲介翻譯人員求救，仲介人員當天中午將她帶離開，並報警處理。

吳男坦承與「KIO」發生性行為，辯稱是性交易，講好會給她1100元，她也答應，才跟她發生性行為，總共有給她1100元，是金錢交易。

不過「KIO」否認拿到錢，說她被吳男壓制時，吳男有說要給她很多錢，但她被壓制中根本沒回答，她也不願意，她剛到台灣也不敢大叫，只有肢體反抗，但體力又不及吳男。

法官認為，吳男如何拿1100元給「KIO」，前後說不清楚，且如果「KIO」是同意性交易，貪圖賺外快，大可繼續留在該處工作，不會短時間就對外求救、且反應激烈，且對性侵過程陳述詳盡，被告所辯不可採。

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