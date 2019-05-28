獨家》旅遊勝地浮潛教練「老鼠屎」 女大生控訴遭性侵

2019-05-28 00:43

［記者陳彥廷／屏東報導］台北1名女大生本月上旬和同學到屏東某旅遊勝地旅行，晚間被浮潛時所認識的黃姓浮潛教練載出夜遊，但卻傳出黃男將其帶到偏僻處性侵，事後並嗆聲受害者不准報警，不然「會死得很難看」，嚇得該女大生直到遠離黃男、回到台北才報警，屏東警方回應，確實有接獲台北警方轉報，現正擴大追查該名黃姓男子下落。

該鄉鎮近年觀光蓬勃發展，不過本案在地形封閉且人口不多的小鄉鎮迅速傳開，當地人現在非常擔心就是否會因為觀光從業人員的老鼠屎，讓當地觀光形象遭受連累，也都希望警方儘速找到黃男釐清案情，還給其它居民清白

該女大生的家屬投訴，她和女同學於浮潛過程中認識黃姓男子，晚間黃男及其朋友以「賞夜景」為由騎機車載兩女出遊，不過在散場前，黃男卻以「分頭看誰先回民宿」的藉口，支開該女大生的同學及自己的朋友後，就強逼該女大生到海濱1處空地並威脅意圖性侵，不過，黃嫌當下卻因沒有生理反應而未得逞。

「深夜的海邊根本無人可求援。」該女大生家屬氣憤說，可惡的黃男不僅未因此收手，反而邊威脅邊把小欣帶到另處涼亭，先要求口交隨後再性侵得逞，並撂下「報警會讓妳死得很難看」等語，要女兒發誓不要報警；隔天凌晨2、3點黃男才帶著女大生回民宿，雖引起同行的女同學懷疑，但擔憂生命安全的女大生根本不敢講，直到返回台北這才驗傷、報案，也讓整起事件曝光。

當地觀光蓬勃發展，本案推測為首起外地遊客遭性侵案件，現已是傳得沸沸揚揚，當地人說，該黃男非善類也有前科，他是以浮潛教練的職務和該女大生取得聯繫及出遊機會，很擔心他的身分進而連累重創觀光聲譽，當地觀光發展協會指出，浮潛、潛水盛行，但主管機關卻無相對應管理機制，是否有心術不正的人藉機藉故從事，對店家而言也是難以防範，當地人大多純樸，將宣導請相關店家自律，僱請人時更要把關，莫讓累積已久的觀光形象，遭到害群之馬的破壞。

該女大生家屬表示，無知單純的20歲女大生到人生地不熟的地方旅遊，涉世未深的青少年女輕信看似有正當職業的黃男，但知人知面不知心，根本不知黃男如此惡質，投訴除希望檢警加速偵辦還給女兒公道外，更要提醒大眾若要從事相關遊憩，也要審慎過濾相關浮潛教練背景。

屏東警方則指出，接獲台北警方的轉報後現正擴大追查中，也呼籲民眾若真的不幸有類似事件，應向當地警方尋求協助加速將嫌疑人帶回釐清案情。

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