印尼女看護工作是炸甜不辣 雇主被送辦

2019-05-27 11:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕北部一名經營食品加工的謝姓老闆透過友人轉雇一名印尼籍的女子，到工廠內上班，該名女子本應該來我國擔任看護人員照顧阿公、阿嬤，沒想到卻變成炸甜不辣的工人。基隆專勤隊接獲線報後，帶員前往查緝，果然找到該名印尼籍移工，偵訊後，今日上午將謝姓老闆函送法辦。

基隆專勤隊指出，許多雇主誤以為只要移工合法引進，就可以請她做其他工作，但實際上，如果申請移工來台項目與實際工作不符，雇主就會違反就業服務法等法規，呼籲民眾務必小心。

據統計，基隆專勤隊自5月1日起至25日止，執行查緝勤務，共查獲失聯移工 3 人、失聯移工自行到案 92 人、逾期停（居）15 人、非法雇主 9 人、非法仲介 3 人、偽造文書 2 案 2 人、虛偽結婚犯罪集團 1 案 13 人。

移民署基隆市專勤隊隊長古聖通表示，目前正值「擴大失聯移工自行到案」 、「在臺逾期停（居）留外來人口」專案實施期間，相關罰則一律採從寬論處，不但減免禁止機制，且只裁罰2千元，還免予收容，如果主動檢舉非法雇主或是仲介，查證屬實且函送勞政機關者，將會要求雇主或仲介幫忙支付國旅費（機票費）。請失聯移工、逾期停（居）外來人口踴躍出面自行到案，並歡迎民眾檢舉不法移民案件。

基隆專勤隊此次共查獲失聯移工 3 人、逾期停（居）15 人（記者吳昇儒翻攝）

基隆專勤隊此次共查獲非法雇主 9 人、非法仲介 3 人、偽造文書 2 案 2 人、虛偽結婚犯罪集團 1 案 13 人。（記者吳昇儒翻攝）

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