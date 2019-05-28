假宣導真推銷 新北消防駁斥不肖廠商冒名

2019-05-28 16:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局年後接獲上百通公司行號來電詢問，指稱「OO消防推廣協會」聲稱與消防局合作，進行免費消防宣導，實際上是為推銷滅火器等消防器材，新北市消防局今嚴正駁斥，澄清絕無與廠商合作推廣，另外若是由官方舉辦的宣導活動，也會由各單位或婦女防火宣導隊直接與民眾聯繫，期間更不會涉及任何商業行為，提醒民眾不要上當。

新北市消防局消防宣導科說，包括消防局本部與各單位從農曆過年後，陸續接獲民眾或公司行號詢問電話，查證消防局是否與廠商合作，進行消安宣導，消防局今天說明，絕無與廠商合作，到民間行號、公司宣導消安，由於不肖業者極可能假藉新北消防名義，實際從事推銷，恐衍生後續爭議，消防局也鄭重澄清絕無與廠商合作，藉由推廣消安推銷任何商品。

消防局災害預防科說，消防官方宣導活動一律由各外勤、業務科或婦女防火宣導隊與各級學校、機關、民間公司接洽，所有宣導均是為宣導消防、居家等安全，免費推廣，也不會收取任何費用，消防、義消還會自費製作宣導品、道具，讓學童、民眾增加印象、災防概念，呼籲需要宣導消安的民眾或公司行號，直接聯繫新北市消防局總機、到各消防分隊詢問，消防、義消防宣人員都樂意到場宣導消安。

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