工作途中疑因腦中風摔落2米深坡 主管被控業務過失不起訴

2019-05-28 12:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］李姓男子於2017年11月30日上午11點半，在桃園機場第三航廈預定地施作安全護欄工程時，突然摔落2米深坡，同事見狀趕忙以工程車將他送醫，李男在醫院救治22天仍宣告不治，家屬指控工地3主管未善盡工地安全防護，案發第一時間也未通報以救護車送醫，涉及業務過失致死、業務遺棄致死罪嫌，檢方調查，沒人目擊李男為何墜落，但事發當下他有穿著防護設備及安全帽，加上李男死因經鑑定為「自發性腦出血而導致腦幹衰竭死亡，並非發生墜落意外致死」，而以工程車送醫是為爭取搶救時間，難認3主管涉有業務過失、遺棄致死，偵結予以不起訴。

案發後，李男家屬對工地工務所53歲劉姓所長、44歲工務所施工站邱姓站長、32歲工務所劉姓安全衛生管理員，提告業務過失致死、業務遺棄致死罪嫌。

檢方傳喚其他工人證稱，當時沒人目擊李男為何掉落，大夥發現時趕緊將他救起，當時李男仍有一點意識；賴男則說，聽到工地出事立即趕到現場，同事要他趕緊準備工程車送醫，因為工地地址不好找，擔心救護車會因找不到路而耽誤搶救時間。

檢方指出，沒人目擊李男為何掉落，但李男身上有穿著防護設備及安全帽，難以認定3主管有未善盡防止職災的情況，此外，李男死因經鑑定為「自發性腦出血而導致腦幹衰竭死亡，並非發生墜落意外致死」，醫院開立的死亡證明亦為「自然死亡」，而以工程車送醫是為爭取搶救時間，難認3主管涉有業務過失、遺棄致死。

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