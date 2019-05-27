二創侵權案調解 谷阿莫︰有進度、沒結論

2019-05-27 12:33

〔記者張文川／台北報導〕知名YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎），改編一系列熱門電影搭配搞笑旁白剪輯上傳「X分鐘看完XX電影」，被多家影視公司控告侵害著作權，檢方起訴他；台北地院今開調解庭，谷阿莫會後表示「有進度、沒結論」，強調今天只是調解的開場白，未來可能要再調解4、5次。

谷阿莫說，法官建議調解期間暫時先不討論他是否符合「二次創作」，而是針對調解方案進行討論，法官提出一些類似案例的和解方案與模式，未來可能還要調解4、5次，他還沒有和律師與對方討論過，法官也說要先保密，他不方便貿然對外表示意見。

谷阿莫庭後表示，調解方案目前還不便公布，全案最大爭議在於他是否符合「二次創作」的條件，案件拖了3年還沒解決，法官的意思是希望大家能先放下此爭議，針對這3年來耗費的人力、物力，建議大家想一想，能不能想出一個對各方都有利、且能快速解決的方案，讓全案能和平落幕。今天就像是一個開場，後續可能還要開4、5次，下一次是6月6日。

控告谷阿莫的被害人包括得利影視、車庫娛樂、科科電速（KKTV）、又水整合等公司，對和解方案各有不同意見，今調解後也都三緘其口，迪士尼則未派員到場。

古阿莫被控從2015年起開始「二次創作」將電影全片剪輯成3至11分鐘的「X分鐘看完XX電影」短片，點閱率動輒破10萬，卻被質疑影片來源有問題，且未經授權就使用非預告片的片段，包括動物方程式、腦漿炸裂少女、近距離戀愛、大雄宇宙英雄紀等電影都受害，迪士尼等5家影視業者控告谷阿莫侵權，檢警2017年4月搜索，去年起訴谷阿莫。

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