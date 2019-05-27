70多歲兄妹趕公車闖紅燈過馬路 被91歲阿公開車撞死

2019-05-27 11:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對70多歲的林姓兄妹2月18日下午，從南榮公墓路口處要走到對向搭車返家，兩人疑似看見公車已經進站，想要趕搭該班公車，竟闖紅燈穿越馬路。91歲詹姓駕駛未注意有行人穿越，一時反應不及，撞上林姓兄妹2人，兩人經搶救後不治身亡。基隆地檢署近日偵結，依過失致死罪將詹翁起訴。

檢警調查，詹翁從南榮路往八堵方向行駛，未注意闖紅燈穿越馬路的林姓兄妹，未及閃避撞上二人，當場倒地不起，現場還有兩人血跡。

基隆市警交通隊將現場採證、道路交通事故圖、路口監視器等現場調查資料，交由台北區監理站基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定後，該單位出示鑑定意見書指出，林姓兄妹未依號誌指示闖紅燈肇事主因，而詹姓駕駛未注意車前行人穿越，讓其先行為肇事次因。

詹男也向檢警表示，確實因為沒有注意到車前狀況，未能及時發現林姓兄妹違規穿越馬路，才會撞上二人。檢察官調閱相關資料，偵訊後認為詹男已涉犯過失致死罪，依法將他起訴。

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