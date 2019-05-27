五楊高架上車沒油攔車求援 男慘遭2車追撞亡

2019-05-27 11:12

〔記者曾健銘／新北報導〕國道一號五楊高架南下37.6公里處，今日清晨4時許驚傳死亡事故，41歲柯姓男子駕駛小轎車行經該路段時，疑似車輛缺乏油料，將車輛停在路肩待援，一度還走到中線車道攔車求援，未料慘遭2輛來車接連追撞，導致柯男全身多處骨折、頭部重創，送醫後仍傷重身亡。

國道警方調查，今日清晨4時許，柯男載著妻子從三重上國道準備到桃園，中途行經五楊高架道路37.6公處時，因為油料耗盡，才停在路肩待援，當時柯男下車準備向後方來車求援，沒想到才往後走了約25公尺就在中線車道遭追撞，隨後又遭另一輛車輾過，2車駕駛驚覺不妙，才趕緊將車輛臨停在路肩報案。

肇事的63歲陳姓駕駛向警方供稱，當時行駛在中線車道時，突然發現柯男在車道上揮手，但他發現時已閃避不及直接撞上，柯男遭撞後彈飛至外側車道，又慘遭66歲黃姓駕駛輾過。

國道警方表示，初步檢驗2個肇事駕駛均無酒駕，經死者妻子供稱，當時車輛沒油後柯男才下車求援，研判柯男應是走在車道上才遭來車追撞，而陳、黃2人訊後將依過失致死罪嫌移送偵辦。

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