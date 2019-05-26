持觀光簽證從事陪酒 移民署查獲3人

〔記者王錦義／花蓮報導〕國內開放東南亞多國免簽政策實施以來，有不肖業者以「短期自由行觀光名義」藉機招攬東南亞女子來臺從事賣淫、陪酒等非法活動，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊從昨深夜到今天凌晨，聯合花蓮縣警察局玉里分局進行掃蕩臨檢，現場查獲3名中籍女子坐枱檯陪酒及1名非法雇主。
花蓮縣專勤隊指出，3名中籍女子持觀光簽證，卻在小吃店從事陪酒服務生工作，在接受警方詢問時都矢口否認坐檯陪酒，只說是來店內「找朋友」、「跟同鄉喝酒」，但警方早就先安排線人蒐證許久，認為3人從事工作與入境許可目的不符，今天將把業者與中客移送移民署偵辦，並遣送出境。
花蓮縣專勤隊副隊長陳文良說，專勤隊除將常態性清查轄內外籍人士易聚集滋事及不法活動處所，未來持續結合轄區各治安團隊，針對縣內各治安熱點如按摩店、坐檯陪酒KTV、美容護膚店或一樓一鳳式的旅宿業等，不定期執行大規模聯合掃蕩勤務，呼籲來臺觀光外籍人士，切勿否則將依違反「入出國及移民法」等相關法規。
移民署指出，「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，到下月30日截止，期間自行到案者，僅需繳納逾期罰鍰新臺幣2千元後得免予收容自行離境，且減免「禁止入國」管制時間，呼籲逾期停（居）留人士把握期限儘速到案辦理，移民署花蓮縣專勤隊電話：03-8223363、03-8223372。
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移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊聯合花蓮縣警察局玉里分局進行掃蕩臨檢。（花蓮縣專勤隊提供）
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移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊聯合花蓮縣警察局玉里分局進行掃蕩臨檢。（花蓮縣專勤隊提供）
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移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊聯合花蓮縣警察局玉里分局進行掃蕩臨檢，查獲中國籍旅客違法工作。（花蓮縣專勤隊提供）