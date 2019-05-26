持觀光簽證從事陪酒 移民署查獲3人

2019-05-26 12:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕國內開放東南亞多國免簽政策實施以來，有不肖業者以「短期自由行觀光名義」藉機招攬東南亞女子來臺從事賣淫、陪酒等非法活動，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊從昨深夜到今天凌晨，聯合花蓮縣警察局玉里分局進行掃蕩臨檢，現場查獲3名中籍女子坐枱檯陪酒及1名非法雇主。

花蓮縣專勤隊指出，3名中籍女子持觀光簽證，卻在小吃店從事陪酒服務生工作，在接受警方詢問時都矢口否認坐檯陪酒，只說是來店內「找朋友」、「跟同鄉喝酒」，但警方早就先安排線人蒐證許久，認為3人從事工作與入境許可目的不符，今天將把業者與中客移送移民署偵辦，並遣送出境。

花蓮縣專勤隊副隊長陳文良說，專勤隊除將常態性清查轄內外籍人士易聚集滋事及不法活動處所，未來持續結合轄區各治安團隊，針對縣內各治安熱點如按摩店、坐檯陪酒KTV、美容護膚店或一樓一鳳式的旅宿業等，不定期執行大規模聯合掃蕩勤務，呼籲來臺觀光外籍人士，切勿否則將依違反「入出國及移民法」等相關法規。

移民署指出，「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，到下月30日截止，期間自行到案者，僅需繳納逾期罰鍰新臺幣2千元後得免予收容自行離境，且減免「禁止入國」管制時間，呼籲逾期停（居）留人士把握期限儘速到案辦理，移民署花蓮縣專勤隊電話：03-8223363、03-8223372。

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