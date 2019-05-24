沙鹿槍擊命案共犯僅17歲 警：猶如狙殺翁奇楠「少年殺手」翻版

2019-05-24 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市沙鹿茶館日前發生重大槍擊命案，兩名分持長短槍的槍手光天化日下追擊史姓男子致死，專案小組查出持長槍的是史男的陳姓兒時玩伴，另名持短槍的則是年僅17歲的李姓少年，他就學期間就展現呈凶鬥狠性格還曾接受感化教育，犯下該起震驚社會的案件，令人不禁聯想，簡直就是昔日狙殺知名角頭翁奇楠的「少年殺手」廖國豪翻版。

「少年殺手」廖國豪9年前才16歲就槍傷趙姓餐廳老闆趙男，隔年又犯下狙殺角頭翁奇楠，並造成翁友人賴榮振也被流彈波及身亡的二死一重傷重大刑案，最高法院以他惡性重大、犯後無悔意，依殺人罪重判30年，創下國內少年犯判刑最重的最高刑期，而教唆廖犯案的角頭楊定融則被判無期徒刑確定。

而台中市沙鹿區茶館本月18日發生槍擊命案，兩名槍手光天化日下分持長短槍追殺史姓男子連開26槍，造成史男傷重不治死亡，專案小組追查發現，持長槍的是史男陳姓兒時玩伴，另名持短槍的槍手竟是年僅17歲的李姓少年，與廖國豪當年狙殺翁男時的年紀不僅相同，冷血殘酷的性格也如出一輒。

據了解，李姓少年出身台中市山線地區，就讀國中期間個性衝動，只要看不順眼就幹架，與同學及校外人士打架鬥毆滋事就像家常便飯，也曾因此接受過感化教育，沒想到竟涉及這起震驚社會的重大槍擊命案，讓親友都不敢置信。

一名資深刑警說，黑道常利用法律上的漏洞，即刑法第63條「未滿18歲犯罪者，不得處死刑或無期徒刑」，教唆少年犯案甚至頂罪，除廖國豪外，李姓少年也在即將年滿18歲的年紀犯下這起重大刑案，背後教唆者的用意不言可喻。

而他到底是被何人吸收甚至教唆犯案，可能就是幕後藏鏡人，仍需專案小組持續抽絲剝繭追查。

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