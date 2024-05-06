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天外飛來冰箱！莾男12樓往下丟險砸人 住戶控「他是惡鄰」

鍾男將冰箱自12樓住處往下丟。（警方提供）

鍾男將冰箱自12樓住處往下丟。（警方提供）

2024/05/06 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕天外飛來太誇張！台中市鍾姓男子昨晚與鄰居吵架，竟將冰箱自12樓住處往下丟，砸到路面瞬間險些波及路過的騎士，警方獲報立即封街、重裝前往壓制，並將精神狀態不穩定，且有攻擊傾向的鍾男強制送醫，有住戶向本報投訴，鐘男是社區頭痛人物，過去就有十多次脫序行為，簡直就是所謂的「惡鄰」。

台中市第二分局昨晚接獲民眾報案，一名情緒失控的男子在漢口路四段某棟大樓12樓，因與鄰居爭吵後情緒失控，從住處12樓丟擲重約25公斤冰箱至馬路上，立即派遣所轄派出所前往查處並維護現場交通順暢，所幸未造成行人傷亡或車輛損壞。

永興所長邱柏昌今天表示，當時獲報後迅速帶領員警前往，為確保現場安全，立即封鎖相關路段，並持盾牌、齊眉棍、電擊槍、辣椒水等裝備，協同消防隊員及大樓主委進入38歲鍾男住處查處，就在鍾男應門時，員警迅速進入屋內成功將其保護管束，過程平安順利，員警及鍾男均無受傷情事，並將他送往中國醫藥大學附設醫院進行急診。

經院方評估，獨居鍾男精神狀況不佳，明顯有攻擊及具有人傾向，目前已被強制住院治療，後續由警方偵辦究責。

有同社區住戶向本報投訴表示，以往社區都很歡樂和諧，自從鍾男去年10月入住後就鬧得雞犬不寧，不僅大聲咆嘯還會對附近鄰居踹門恐嚇，也曾破壞鄰居門鈴、貓眼塗黑甚至鑰匙孔灌快乾，還多次聞到瓦斯味。

許多住戶也因此受不了搬離，管委會透過惡鄰條款也需要一段時間，這段時間會不會再有類似事件也不得而知，沒想到此次揚言要丟物品下來，結果真的把冰箱丟下，嚇壞不少民眾，所幸無人受傷，但如同不定時炸彈的脫序行徑，仍讓大家膽戰心驚。

冰箱砸到路面瞬間險些波及過往騎士。（警方提供）

冰箱砸到路面瞬間險些波及過往騎士。（警方提供）

警方獲報重裝前往鍾男住處。（警方提供）

警方獲報重裝前往鍾男住處。（警方提供）

警方強勢壓制鍾男。（警方提供）

警方強勢壓制鍾男。（警方提供）

救護車將鍾男強制送醫。（警方提供）

救護車將鍾男強制送醫。（警方提供）

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