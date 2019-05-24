風紀敗壞》再爆風紀案件 調查局長：已啟動行政調查

2019-05-24 10:29

〔記者黃捷／台北報導〕調查局又爆風紀案件，台南市調查處劉姓副主任涉嫌在發動偵查行動前，以LINE向案件當事人通風報信，昨遭到搜索，檢察官深夜複訊後依瀆職罪嫌諭令劉8萬交保。調查局長呂文忠表示，局內部行政調查已同步進行，若調查結果認定確有違規情事，將立即召開考績委員會決議如何處分，絕不寬貸，但在結果出爐前暫不會做職務調動，詳細情形今下午會再對外說明。

檢調單位日前調查某公司涉嫌以「投資虛擬貨幣即可穩定獲利」，招募民眾投資購買比特幣，後來因發不出利息遭檢舉，本月初發動搜索時，帶回10幾名嫌疑人、證人，依違反銀行法偵辦。

當檢察官進一步檢視扣案的證物手機，意外發現其中一名嫌疑人竟和劉明冠有LINE的通聯，懷疑劉洩漏搜索行動，立刻分案偵辦，於昨天指揮南機站調查官前往台南市調處搜索劉的辦公室，訊後諭令8萬元交保。

半個月前高雄市調查局副主任朱信吉才被爆料，接受環保業者招待至知名酒店「凱撒帝苑」喝花酒，遭記大過處分並被拔除主管職務，改調嘉義市站，兩案件曝光時間點近，讓外界不禁質疑調查局螺絲是否鬆了？

對此，調查局長呂文忠表示，在上周局會報時已特別囑咐政風室、督察處加強情報蒐集，遇到疑似違規情事將嚴加查辦，絕不寬待，以整肅內部風紀。

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