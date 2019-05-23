渣男狠殺直播主前女友辯無犯意 死者父當庭痛罵：胡說八道

2019-05-23 21:02

〔記者楊國文／台北報導〕「17直播」女直播主邱喬琪的前男友廖晏霆去年要求復合不成，竟將她殺害，高等法院今天首度開庭，被提訊出庭的廖男堅稱當時是作勢自殺想挽回感情，無殺害邱女意圖，遭邱父當庭痛罵「胡說八道」，女兒因廖男有暴力等行為而和他分手，案發前，廖男就嗆聲要殺女兒和另兩位閨密，完全是預謀殺人，至今毫無悔意，應判死刑。下次庭訊訂6月20日。

廖晏霆還押時，對於「若要自殺，為何要帶3捆童軍繩」、「案發前為何嗆說要殺掉邱女，是否預謀殺人」等問題，均低頭不語。

邱父庭訊後難過地說，案發一年多了，仍心如刀割，他和太太把女兒養得活潑、善良、漂亮，案發前原本就要搬家躲廖男，卻來不及搬家，遭廖男闖入住處，女兒遭無情殺害，天下最痛心的就是「白髮人送黑髮人」，他和太太要的就是「殺人償命」，應判廖男死刑。而有媒體要拍他，邱父拜託說，請給他一些隱私，不要拍照、也勿刊他的名字。

27歲的廖晏霆原本和死者邱女同居，去年2月邱女和廖男分手，廖男見感情無法挽回，5月27日去賣場買水果刀、童軍繩，28日帶著凶器到台北市中山區邱女住處找邱女談判，以2刀刺在邱女背部，造成5公分、6公分兩道深層刀傷，致邱女死亡。

一審時，廖男僅承認涉傷害致死罪，無殺人故意，並在審理尾聲當庭下跪向邱女父母親道歉，獲輕判15年徒刑。

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