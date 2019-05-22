可惡賊大白天偷西瓜 被逮辯稱躲田裡解手

2019-05-22 13:13

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮西瓜遠近馳名，但每進入產季總有宵小竊取瓜農辛苦成果，日前外埔地區張姓瓜農種植西瓜再遭竊，親友氣憤不過，在臉書社團PO文譴責，竹南警分局立即介入偵辦，於昨日循著目擊者提供的竊嫌特徵及車輛，逮到55歲劉姓西瓜賊，並依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

日前有民眾於臉書社團「後龍大小事」PO文指出，近日大雨竟然成為小偷掩護作案的好環境，趁瓜農不備開著車到田裡亂拔，心痛瓜農辛苦大半年成果遭人竊走，痛批「老天有眼，就用雷劈死賊吧！」

外埔派出所所長譚玉森在網路得知此消息，主動聯絡失主了解案情，得知張姓瓜農在收成之際遭竊走3顆總重約60斤的西瓜，警方立刻加強巡查，經目擊民眾指證，稱有可疑人士將車輛停在偏僻農路，獨自走進瓜田內，警方立即循線將該嫌約談到案。

劉嫌向警辯稱自己是一時內急，才走進田間解手，但警方認為該處為偏僻死巷，當地人都罕至該地，且據目擊者稱嫌犯進入田裡行為疑似在摘瓜，因此不採信劉嫌辯詞，訊後依竊盜罪移送地檢署偵辦。

竹南分局長張文川表示，目前正目前正值西瓜量產上市豐收之際，警方已規劃「護瓜勤務」，除了加強轄區瓜田巡邏之外，也宣導農民要有守望相助觀念，發現可疑人士立即記下特徵，提供警方查緝。

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