高雄官警「升遷須通過英檢」 市警局開辦英語研習班

2019-03-21 23:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜曾提及，2年後高雄市官警升遷，必須通過英檢，高雄市警局為落實市長打造高雄雙語城市決心，參考外勤員警工作的需要與特性，警察局長李永癸指示開辦「員警英語研習班」，即日起於每週二下午開辦「員警實用英語會話研習班｣，以提升員警英語會話溝通能力，每期約30名學員參訓。

外事科說，員警英語研習班以警用執法及服務類英語會話為主要學習內容，期望第一線的外勤完訓後能夠勇敢說英語，打破國人長久以來學習英語而不敢說的窘境，除了市警局開辦會話班，也鼓勵外勤單位各分局也開辦。

另外，英語讀書會也是提升員警外文能力的選項，希望更擴大、更全面性學習英語，進而普及到各單位。

市警局於本期課程找來外籍師資，由耶穌基督後期聖徒教會的2位傳教士，分別是來自美國田納西州的裴長老與猶他州的紀長老，當2位傳教士接受警察局邀請時，立即高興地說願意免費為員警上課，不僅可運用在各式的警察勤務上，在高雄成為雙語城市迎接更多外籍遊客的同時，也能夠提供更優質的服務，英語嘛ㄟ通喔！

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