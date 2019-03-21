獨家》年紀輕輕這麼有錢？ 少東超跑車友：去年就覺得怪怪的

2019-03-21 18:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓少東坐擁至少12輛超跑，還有全台第一輛由頂尖車廠手工打造、要價近億元的「義大利神獸」Mazzanti Evantra 771，去年風光成立超跑經銷據點時，曾號召數十輛千萬超跑齊聚吸引不少人圍觀，一名超跑車友說，當時大家就對陳男財力存疑，「怎麼年紀輕輕這麼有錢？」後來就傳出他疑藉由骨董投資吸金，且已有多名被害人向中部警方報案的驚人內幕。

14日晚間7點許，陳姓少東在西屯區福玄路經營的超跑經銷維修兼展示據點，被民眾直擊多名男子聚集，擔心衍生事端報案，警方獲報趕抵，初步調查是債務人同意債權人來搬等值物品抵債，現場人群聚集30人喧譁，但被指控欠債的陳姓少東當時並不在現場，民眾提供媒體的噴漆、灑冥紙的相片並非發生當晚，後續也未接獲民眾報案。

至於是否債權人事後又返回店內鬧事，將進一步調查釐清，但據點16日在臉書官網貼出公告，「因公司2F餐廳老闆私人問題產生糾紛，導致一樓車廠受到波及，我們將從3／15日開始暫停營業服務，待重新整頓後繼續為大家服務」；未料本月17日，陳男疑因躲債失聯，陳父擔心兒安危向警方報案協尋，直到19日陳男主動報平安，家屬才撤銷協尋，隨即傳出陳父得知兒子在外闖下大禍，「恐是無底洞」，導致身形爆瘦。

據了解，陳男因為太愛超跑，前年先在台中七期市政路開超跑租賃公司，去年4月中旬又在福玄路開超跑經銷維修兼展示據點，2樓則是類似紅酒雪茄館的超跑俱樂部私人招待所，當時他號召數十輛千萬超跑齊聚還有吸睛車模，吸引不少人圍觀；一名法拉利車友說，與陳男並不熟，當天應車隊之邀到場，在展間除看到「義大利神獸」，也看到一台陳男所有、曾在2015年利曼賽拿下冠軍的退役F3。

只是當時大家就對陳男財力咋舌存疑「怎麼年紀輕輕這麼有錢？」對於俱樂部餐廳動輒10到20萬元不等的入會費感到不實際，並未加入，後來就傳出他疑藉由骨董投資吸金，且已有多名被害人向中部警方報案的驚人內幕，若因此神穩甚至跑路，並不令人意外。

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