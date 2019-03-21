擁12輛超跑「少東」 曾發豪語要成「亞太區超跑龍頭」

2019-03-21 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱年僅25歲，卻擁12輛超跑「少東」的陳風廷，不僅被指控吸金20億元「跑路」，還被爆料說，這名「少東」根本是沒錢吃飯的低收入戶，10多年從基隆「跑路」來彰化縣鹿港鎮，另外，記者也發現，本月19日即有債主透過臉書找他，並強調「陳風廷，騙了很多人錢」，有人懷疑他吸金詐財，諷刺的是，他經營的超跑維修改裝廠1年前開幕時，媒體大力吹捧，他也發下豪語，要「成為亞太區超跑龍頭」，兩者對比，顯得格外諷刺。

黃姓網友就在臉書中評論說，真金不怕火煉，但是，「終究騙局就是騙局」，不過，陳男「看起來能耐很好」，靠著6億元（另一說是20億元），可以撐了快1年；陳男經營的超跑維修廠「SF-Club 風格國際車業」，則於臉書公告，「因公司2F餐廳老闆私人問題產生糾紛，導致1樓車廠受到波及，我們將從3/15日開始暫停營業服務，待重新整頓後繼續為大家服務，如有不便請見諒，感謝各位長期以來的支持，我們會盡快安排從新出發！謝謝大家！」

陳男經營的超跑維修廠去年4月開幕時，媒體一片吹捧，1家媒體就描述，「以年僅25歲的他，當起老闆成為Mazzanti亞太區代理商，並拿下藍寶堅尼授權商品與酒莊的全球代理權，同時也是今年台北米其林指定的贊助商，最近又要搶到另一個知名法國超跑品牌的代理權，他還發下豪語，希望成為亞太區超跑龍頭」。

該媒體還報導，陳男最愛的是Mazzanti、大牛和法拉利488 Spider，「年紀輕輕就當老闆、開超跑，他在訪談中不諱言是靠爸族，去年公司創立一度鬧起家庭革命，父親因為做傳產不懂品牌，是自己拿錢出來創業的」，不過，陳男的「夢幻」已被戳破，對比他昔日之語，顯得格外諷刺。

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