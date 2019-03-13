宣稱年利率348％ ANB集團負責人涉吸金10億遭聲押

2019-03-13 00:30

〔記者黃捷／台北報導〕男子李牧耘涉嫌籌組ANB集團，對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩是合作夥伴，只要砸錢投資集團，年報酬率可高達348％，吸金近10億元。台北地檢署昨指揮刑事局搜索ANB公司並約談李男等4人，今複訊後依違反銀行法對李男聲押禁見。

檢警調查，ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200至1萬美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％，並於國內架設「WoPay」網站，供投資人查帳、提現及轉帳使用，而從投資人吸收的資金，集團均利用境外OBU帳戶移轉，規避查緝。

檢警發現，李男經手的資金將近10億元，卻未實際投資馬來西亞的房地產，掌握相關事證後，11日兵分7路前往台北、桃園、台中等地同部搜索，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證。

檢警當場拘提李男，並向台北地院聲請扣押李男名下1億7600餘萬元財產獲准，另還通知3名共犯，但有2人沒有到案。檢察官今複訊後，認為李男有串、滅證之虞，再向法院聲請羈押禁見。

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