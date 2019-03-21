擁12輛超跑「少東」被起底？前房東驚爆：他是低收入戶！

2019-03-21 12:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中市驚傳有一位25歲擁12輛超跑「少東」，疑似吸金20億元跑路；但「超跑少東」的前房東今天表示，「少東」根本是沒錢吃飯的低收入戶，10多年從基隆跑路來鹿港，跟他們租房子7、8年，因為太多人上門討債，才不再租房子給「少東」！

這位被封為「超跑少東」，原本在住在彰化鹿港的古廟巷弄一帶；前房東表示，之前看到新聞介紹「超跑少東」都覺得很扯，直言對方根本就不是富二代，是從小就從基隆搬到鹿港讀書，媽媽是在賣玉佩、飾品，也不是在賣古董。

前房東表示，「超跑少東」跟他租房子也7、8年，據自己知道，對方是低收入戶，連吃飯都沒錢，怎會變成「富二代」？還有超跑？先前看到新聞，都還覺得怎麼會突然變成有錢人？

前房東說，因為一個月前就一直有人來討債，所以就把房子要回來，不再續租，聽說很多人都被騙，受害超過1000人，吸金上看20億。

有位受害者表示，他在股票上市公司工作，光他知道就有8位同事，大約有投資7、800萬，如今錢也要不回來；而他所參加的群組，受害人至少就有400多人。

受害人指出，「超跑少東」用投資古董的名義，讓投資者拿錢出來，因為每個月都有2％利息，期滿還可以領回本金與保證回餽金，等於一年可以領24％利息，每個專案為期為4到6個月不等。受害人表示，他拿出投資本金有8、90多萬，去年5月加入，到今年2月，每月領到2萬多的利息錢，接下來卻又說，這個方案以後不接，必須在期限前來續約加碼。

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