神秘少東擁億元「義大利神獸」 驚傳吸金20億被逼債

2019-03-21 12:21

〔記者許國楨／台中報導〕全球限量的「義大利神獸」Mazzanti Evantra號稱全台最貴超跑，去年被台中年僅25歲就擁有12輛超跑的陳姓少東收藏，驚人財力令人咋舌，未料最近少東驚傳吸金20億的財務糾紛，其位在西屯區的超跑改裝維修廠上週被多名債權人上門搬走廠內物品抵債，警方獲報一度以為是糾眾滋事案件，出動快打部隊趕往，了解原委後抄錄相關人等資料後備查。

據了解，Mazzanti Evantra全球限量25台，要價近億元新台幣，是目前全台最貴超跑，而這台「義大利神獸」去年抵台後神秘車主身分揭曉，就是家中從事傳產業的陳姓少東，車界瘋傳他12歲就開始研究跑車，擁數十輛超跑，但他只低調表示至少收藏12台超跑，除了Mazzanti Evantra外，還有麥拉倫、俗稱大小牛的藍寶堅尼、法拉利、奧斯丁‧馬汀等，光這12台加起來市價就達2.5億元。

而愛車成痴的陳姓少東也在台中市西屯區開設超跑改裝維修廠，去年4月盛大開幕，未料不到1年就驚傳他疑因藉古董買賣衍生吸金疑雲，還因此欠債高達20億，警方則是在本月14日晚間7點半左右，獲報位在轄內的該家超跑維修廠前有聚眾糾紛情事，立即啟動快打部隊通報線上巡邏警網趕抵，以優勢警力控制現場。

警方表示，現場並未發生爭吵鬥毆及攜帶棍棒或違禁物等情事，經初步了解，係債務人與債權人的債務糾紛，債務人同意債權人至廠內搬等值物品抵債，因現場雙方人群聚集共30人，導致有喧嘩情事，而被指控欠債的陳姓少東，當天並未在場，警方除抄錄雙方資料備查並派駐多名警力看守，防制違法情事發生，並未發生暴力衝突事件。

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