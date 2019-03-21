曾對空姐襲胸 北車「借錢哥」又幹這些壞事被起訴

2019-03-21 11:53

〔記者錢利忠／台北報導〕馬來西亞籍的阿聯酋航空陳姓空姐，去年在台北車站轉乘計程車時，被有「借錢哥」之稱的詹姓男子攔路要錢，還3度遭襲胸，氣得陳女向媒體投訴；未料，詹男除了此案鬧上新聞版面外，另涉嫌在高鐵左營站及台北車站附近，向4名旅客詐騙車資共1萬3045元，他事跡敗露逃跑時還將站務員推倒，台北地檢署今依4件詐欺及1件傷害罪將他起訴。

檢警調查，28歲的詹男從2010年起開始「創業」，鎖定台北車站等大型運輸系統，向過往的旅客索討車資，誆稱回家的車資不足，借到錢後就銷聲匿跡，若借不到錢還會對旅客惡言相向，甚至動粗或趁機性騷擾，至今已有10次被逮判刑的紀錄，案由包括詐欺、傷害、搶奪、性騷擾等罪。

去年7月6日晚上7時許，詹男在高鐵左營站向一名要搭車回台北的賀姓旅客借錢，誆稱錢包遺失沒錢搭車回台北，成功借到1400元的高鐵車資後，轉身又向另一名賴姓男子以同樣的手法騙錢，賴男擔心遇到詐騙，好心幫他買了一張高鐵票後，一路陪著他搭高鐵北上，並幫他保管車票。

詹男抵達台北後，恰巧被借他車資的賀男遇到，就在詹男向賀男自圓其說時，對話全被幫詹男買高鐵車票並代為保管的賴男聽到，察覺遇到詐騙的賴男，隨即要求與詹男合照存證，詹男不敢合影轉身就逃跑，並在搭手扶梯逃票時，將上前追他的張姓站務員推倒致傷。

另外，去年9月29日晚上6時許，詹男也曾在台北車站板南線M4出口附近，以同樣的詐騙手法向一名林姓女子借錢，不疑有他的林女為了換鈔，陪同他到ATM提款，他竟趁隙按下提款1萬元的按鍵，且拿走錢之後，只轉帳還林女1000元。

去年10月19日晚上近9時，詹男還曾在高鐵台北車站的自動售票機旁，向張姓旅客借2000元，碰壁之後，改口稱要換百元鈔，收下張男拿出的200元後轉身就跑。

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