以鐵鎚毆打員工1小時致死 烤肉店老闆自首被判無期徒刑

2019-03-21 12:00

［記者楊政郡／台中報導］台中市東區建成路一家烤肉店黃姓老闆，自認對林姓員工有恩，林卻無故要離職，還不等他雇請新員工再走，十分氣憤，持鐵鎚瘋狂痛毆林某逾1小時致死，他事後自首犯行，可是法庭上他狡辯企圖脫罪，被法官一一識破，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

台中地院判決書指出，黃嫌（47歲）是東區某烤肉刈包店老闆，2017年初他的林姓及鄒姓兩員工發生行車糾紛，他出面協調，最後林須賠償鄒130萬，其中30萬還是黃嫌幫忙代墊，只要林繼續上班來抵債。

但案發後3個月，林在同年5月17日早上向黃老闆說他要離職，黃起先說不允許，後來說至少等他找到新員工，但林仍執要走，雙方起口角衝突，黃認為林沒有體諒他，對林有恩在先，又不體諒他經營辛苦，憤恨難抑，持鐵鎚連續攻擊林，林一度拿起東泉辣椒醬空瓶攻擊，但很快被鐵槌破碎在地，黃前後攻擊林長達1個多小時。

林受重創後趴在桌上休息，當晚黃發現林全身僵硬死亡，因此自首犯行。

法官發現死者頭部、頸部、胸部、四肢遍體鱗傷，都是遭鐵槌重擊之傷，被告狡辯無殺人犯意，前一天還與死者到金錢豹消費，如果要他死會以尖銳端來攻擊，不會用都是鈍端來攻擊，法官認為以純鐵質的鐵槌攻擊，尖銳端與鈍端只是程度差別，以鐵鎚攻擊死者長達1個多小時，從工具及下手力道，且長時間痛毆，打死人也不意外。

被告又提出正當防衛，兩人是互毆，還拿出自己受傷照片，法官看到更離譜，黃自首時警方拍照髮型是平頭，但受傷的照片髮形卻是中長髮，還有劉海，法官反問這是同時間拍的嗎？他還說是兩天後的照片，法庭上多人都不相信兩天可以長出這麼長的頭髮，且自首時黃未陳述自己身上有受傷。

另被告170公分、90幾公斤，被害人是161公分、中等身形，而被告自首時全身無傷痕，現場不像是兩人互毆、打鬥，而是被告發狂式的痛毆死者，審酌至今未能與被害家屬和解，雖符合自首，但被害人家屬要求一命償一命，被告手段兇殘、不知悔悟、屢屢狡辯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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