割斷農婦氣管奪財逃過一死 法官：人性未泯

2019-03-11 00:28

〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗男子吳永明2017年間吸毒飲酒後抓狂，殘殺路過的鄧姓農婦數十刀，還割斷氣管，形同處決，造成鄧婦橫死。一、二審考量他犯後有悔意，只是缺錢才無法和被害人家屬和解，引用兩公約判無期徒刑，最高法院日前也指「死刑應儘可能謙抑適用」，維持原判決，全案確定，吳男逃過一死。

最高法院指出，經過鑑定，吳永明犯案時雖然未因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為違法能力顯著降低，但確實有「受施用甲基安非他命、飲酒交互作用」，導致「情緒瞬間暴怒」一時衝動鑄下大錯等狀況，事實明確。

對於檢察官直指吳的犯行是「最嚴重之犯罪」，應求處死刑，最高法院認為，現階段刑事政策重在教化矯正及復歸社會，而立法者既然未將強盜殺人罪定為唯一死刑，就是賦予法官能就個案審慎斟酌，使尚有更生遷善可能的罪犯保留生機。

最高法院強調，死刑為不得已的最終刑罰，應儘可能謙抑適用，考量吳永明的人性尚未全然泯滅，其惡性亦未達應與世永久隔絕程度的理由，因此認定原審量處無期徒刑、宣告褫奪公權終身合理，駁回檢方上訴。

吳永明現年39歲，有強盜、竊盜、酒駕等前科，在獄中度過10年8月的人生，出獄後又犯公然侮辱罪，因繳不出3萬元的易科罰金，心情鬱悶，2017年5月間吸食安非他命與喝半瓶高梁酒澆愁，見鄧婦剛從農田工作結束，欲騎機車離去，竟起盜匪之心，持刀索錢。

見鄧婦不予理會，吳永明暴怒，把她拽在地上割頸刺背、割喉捅胸，殘殺數十刀，無視求饒，等整根氣管被切斷，鄧婦失去意識昏迷，他再去搜刮機車，惟內無任何財物，吳永明憤而把機車騎到60公尺外的農田棄置，再冷靜清洗血跡逃逸。

一、二審合議庭指出，吳永明多次向鄧婦家屬懺悔，羈押期間也寫道歉信及經文請求對方原諒，且他被檢察官求處死刑時，雖尚有求生意念，然自知罪責深重，表示願意接受，堪認並非毫無悔悟之心。

合議庭又稱，吳永明至今未能和解，主因為家庭經濟狀況不佳，無法負擔賠償金額，並非不願和解，考量他是「偶發」殺人，應有「再社會化之可能」，依兩公約精神認無執行死刑之必要。

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