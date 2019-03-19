撞見女友和舊愛床戰 暴怒男殺死情敵判刑13年確定

2019-03-19 12:45

〔記者張文川／台北報導〕新竹市慣竊謝長智，前年8月回家撞見賈姓同居女友跟她的杜姓前男友正在嘿咻，劈頭質問杜男「憑什麼碰我老婆？」，杜男反嗆「她是我的人！」，謝男暴怒刺殺杜男致死後自首；高院更一審認定謝男不符合「義憤殺人」的減刑要件，再次依殺人罪將他判刑13年，最高法院今駁回上訴確定。

一審依殺人罪判刑13年，但高院二審認定任何人處於謝男所遇的狀況，都會激起一時憤慨，改依「義憤殺人罪」輕判他5年10月，但檢方不服，上訴最高法院，最高法院撤銷發回更審，高院更一審去年12月認定謝男的行為並非義憤殺人，改依殺人罪判13年徒刑，今宣告定讞。

判決指出，謝長智殺害杜男，並非謝男所辯稱的「驚見杜男和賈女正在發生性行為引起，而基於義憤殺人」，而是謝男發覺杜男和賈女正在發生性行為後，與杜男嚴重爭吵、對罵、互毆後，因不滿杜男的回應，因憤怒而萌生傷害、殺人犯意，難以認定杜男的回嗆達到「客觀上一般人無可容忍憤怒」的情形。

何況謝男撞見杜男和賈女床戰後，第一時間已離開現場到屋外，後來再次進屋時，杜男、賈女的性行為早已結束，不符義憤殺人罪的「當場」要件。

法院調查，42歲謝男曾犯多起竊盜案，2015年6月假釋出獄後當裝潢工，案發前與賈女交往同居2年多，賈女與前男友杜男藕斷絲連，謝曾撞見2人偷情。

前年8月24日晚間，謝男和杜男同時到賈女的母親住處作客，杜提前離席，謝趕回家，赫見女友和杜正在嘿咻，謝狠揍賈女責罵「妳討客兄！」杜男攔阻著說「她是我的人！」、「你打她幹嘛！你不要，還我！」等話。

2男衝突拉扯，謝男從桌下取出尖刀刺傷杜的肩膀，但杜仍堅稱「她是我的人！」不願退讓，謝盛怒之下，一刀刺進杜男肚子深達10公分，杜倒地，謝請朋友幫忙報案，到場警員質問他為何身染鮮血時，他搶先自首犯案。杜男急救後終因胃、胰與靜脈受傷，失血過多死亡。

謝長智辯稱動刀只是要警告、教訓杜男，若他意圖殺人，應該會刺殺對方頭頸或心口，且他因目睹女友跟杜男偷情，又被杜男嗆聲及毆打，出於激憤而傷害對方，應屬義憤傷害致死罪，不算殺人罪。

一審認定為殺人罪，但符合自首，判刑13年徒刑，經二審、更審後，確定判刑13年。

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