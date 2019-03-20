未戴安全帽死亡車禍頻傳！ 南警開了罰單還出借佛心平安帽

2019-03-20 23:34

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市已發生7件6人機車騎士疑因未戴（妥）安全帽，發生車禍撞擊頭部傷重死亡，3月初發生1件機車騎士自撞路樹死亡，警方檢視現場跡證，騎士車速不是很快，但因未戴安全帽撞擊路樹、傷重不治。交警大隊決定對未戴安全帽列入加強取締，同時提供平安帽給未戴帽的違規騎士戴用，民眾使用後就近歸還派出所或交通分隊。

交警大隊表示，會提供違規騎士平安帽戴，是因為未戴安全帽的違規騎士被取締後、仍無帽子可戴，大隊長翁誌宏先自掏腰包買了10頂安全帽作為「平安帽」，會在交警人員取締未戴全帽的騎士後提供1頂安全帽給騎士穿戴。初期會先準備30頂平安帽，如試辦情形良好，會擴大推動辦理。

根據南市2018年交通事故統計分析，車禍事故24小時內死亡的149人中騎機車有113人、占76%，而當事人騎機車未戴安全帽的32人中，有27人超過8成於24小時內死亡，這數據明顯反映騎機車未依規定配戴安全帽，遇突發意外時一定有高度致命危機！

交警大隊長翁誌宏說，為減少車禍發生，未戴安全帽騎士傷亡憾事一再上演，今年南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點，但取締開單是執法手段，並非警察最終目的，因此別出心裁在開單時、一面準備平安帽給違規騎士即時戴用，會請騎士在使用後就近歸還派出所或交通分隊，讓愛心平安帽得以傳遞下去；警方並發送「如何選購、配戴安全帽」的貼心小卡片，提醒民眾正確戴用方法。

交警大隊說，倘若以時速20公里騎機車（人車以170公斤計），不慎正面撞擊電桿（如以撞擊到停止歷經0.1秒計算），撞擊時人車必須共同承受約950公斤重的力道！因此，配戴一頂合格且尺寸合適的安全帽，才能吸收緩和撞擊力對頭部的傷害程度。不可諱言，目前南市鄉間庄頭，尚有騎車不戴安全帽或看到警察才停靠路邊戴安全帽的場景。

據統計，南警於去年取締騎（乘）機車未戴安全帽有2萬5634件，警方攔停稽查告發，是為了讓民眾深植安全駕駛觀念、騎車出門要時時注意自己安全裝備，避免意外帶來傷害。

  • 南市交警取締未戴安全帽的機車騎士。（記者王俊忠翻攝）

    南市交警取締未戴安全帽的機車騎士。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市交警為未戴安全帽的機車騎士戴上平安帽。（記者王俊忠翻攝）

    南市交警為未戴安全帽的機車騎士戴上平安帽。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市交警取締未戴安全帽的機車騎士同時提供平安帽給違規騎士配戴。（記者王俊忠翻攝）

    南市交警取締未戴安全帽的機車騎士同時提供平安帽給違規騎士配戴。（記者王俊忠翻攝）

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