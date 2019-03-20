未戴安全帽死亡車禍頻傳！ 南警開了罰單還出借佛心平安帽

2019-03-20 23:34

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市已發生7件6人機車騎士疑因未戴（妥）安全帽，發生車禍撞擊頭部傷重死亡，3月初發生1件機車騎士自撞路樹死亡，警方檢視現場跡證，騎士車速不是很快，但因未戴安全帽撞擊路樹、傷重不治。交警大隊決定對未戴安全帽列入加強取締，同時提供平安帽給未戴帽的違規騎士戴用，民眾使用後就近歸還派出所或交通分隊。

交警大隊表示，會提供違規騎士平安帽戴，是因為未戴安全帽的違規騎士被取締後、仍無帽子可戴，大隊長翁誌宏先自掏腰包買了10頂安全帽作為「平安帽」，會在交警人員取締未戴全帽的騎士後提供1頂安全帽給騎士穿戴。初期會先準備30頂平安帽，如試辦情形良好，會擴大推動辦理。

根據南市2018年交通事故統計分析，車禍事故24小時內死亡的149人中騎機車有113人、占76%，而當事人騎機車未戴安全帽的32人中，有27人超過8成於24小時內死亡，這數據明顯反映騎機車未依規定配戴安全帽，遇突發意外時一定有高度致命危機！

交警大隊長翁誌宏說，為減少車禍發生，未戴安全帽騎士傷亡憾事一再上演，今年南市已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點，但取締開單是執法手段，並非警察最終目的，因此別出心裁在開單時、一面準備平安帽給違規騎士即時戴用，會請騎士在使用後就近歸還派出所或交通分隊，讓愛心平安帽得以傳遞下去；警方並發送「如何選購、配戴安全帽」的貼心小卡片，提醒民眾正確戴用方法。

交警大隊說，倘若以時速20公里騎機車（人車以170公斤計），不慎正面撞擊電桿（如以撞擊到停止歷經0.1秒計算），撞擊時人車必須共同承受約950公斤重的力道！因此，配戴一頂合格且尺寸合適的安全帽，才能吸收緩和撞擊力對頭部的傷害程度。不可諱言，目前南市鄉間庄頭，尚有騎車不戴安全帽或看到警察才停靠路邊戴安全帽的場景。

據統計，南警於去年取締騎（乘）機車未戴安全帽有2萬5634件，警方攔停稽查告發，是為了讓民眾深植安全駕駛觀念、騎車出門要時時注意自己安全裝備，避免意外帶來傷害。

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