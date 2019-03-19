毒蟲未戴安全帽遭攔查 卻跑進這裡「無處可逃」

2019-03-19 17:34

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名黃姓男子昨晚騎車載友人前往就醫時，因雙雙未帶安全帽，遭永康警方攔下，孰料，黃男並未停下車竟往醫院一旁的道路亂竄逃逸，但這一逃反而讓自己落入「無路可逃」的地步，因黃男逃逸的方向是醫院的停車場內；警方事後更查獲黃男持有毒品咖啡包、K菸等，訊後依法送辦。

永康警分局大橋派出所所長劉展志、員警謝安泰，昨晚巡邏行經永康甲頂路與中正南路口時，發現一輛摩托車騎士與後座乘客均未帶安全帽，準備將其攔下時，該騎士竟往醫院院區道路方向亂竄逃逸。

警方趕緊上前攔捕，沒想到卻在500公尺外看見兩人驚慌失措停在一旁，原來騎士因天色昏暗，不知誤闖進院方的停車場內，找不到出口無路可逃，只好乖乖停下來，接受警方的盤查。

警方調查，騎車的黃男平時以打零工維生，有毒品前科，昨晚載著宿醉的友人前往醫院就醫，卻因未帶安全帽遭警方攔查；警方當下質問是否有違禁品時，黃男一度否認，但其鼓鼓的外套口袋，引起員警懷疑，一查果然發現3包毒品咖啡包及7支K菸，訊後依毒品危害防制條例送辦。

永康警分局表示，毒品人口易藏身於社區公寓大樓，因有門禁管制，增加警方查緝難度，若民眾有相關毒品情資，均可向檢警單位提出檢舉，警方查緝後也會將相關資訊反饋，希望全民一起來反毒。

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