醫師到日本旅遊遭毆傷 回國報警又碰壁

2019-03-20 15:15

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林一名謝姓醫師本月初與妻子到日本北海道旅遊，遭到同一家旅行社另一團的2名男姓團員毆傷，回到桃園機場到航警局要報案，卻遭員警以境外糾紛為由不受理，經向外交部陳情才完成報案。

謝醫師今天談起當天發生的事還是很生氣，他說，當天搭車抵達新千歲機場，因同時有很多旅行團成員下車，大家都在搬拉行李，這時後方有名男子口氣不佳要前面的人走快一點，他回頭告知，大家都在拉行李，前面塞車根本走不動，不用那麼大聲，沒想到男子用三字經罵他，且突然衝上前朝他臉揮拳，接著又有一名男子衝上來打他，造成他的左眼上、下眼瞼瘀青、破皮，眼鏡也斷裂，男子還嗆說，「回台灣繼續打」。

謝醫師表示，當下他詢門導遊怎麼處理，但導遊卻回男子同團有20多名親友，要他趕緊離開以免被其他人圍毆，他辦好出境手續後登機，回抵國門第一時間即到航警局要報案，但值班員警卻以「境外糾紛」拒絕受理。

謝醫師說，妻子隔天在臉書「日台交流廣場」社團上PO文表達不滿，在外交部協助之下，順利到航警局完成報案，提告2名男子恐嚇及傷害，沒想到案件轉到戶籍所在地警察局，承辦員警的態度更令人氣憤。

謝醫師指出，日本人對台灣人友好是很重要的外交關係，男子在國外機場打人的荒腔走板的行為，讓國家丟臉，事情發生了希望相關單位能協助，讓使用暴力的人認錯，以免影響外國人士對台灣民眾的觀點。

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