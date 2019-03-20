金三角毒梟成員來台監貨 椰子水貨櫃夾帶海洛因磚走私入境

2019-03-20 15:19

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署偵防分署會同北市警萬華分局今宣布搗破泰國「金三角毒梟」來台據點，起獲重達約29公斤的76塊海洛因磚，經查該集團以進口農產品名義，在椰子水貨櫃內夾帶毒品，輾轉海運走私入境，而落網的該集團核心成員泰籍人士SREENACK，應是毒梟派遣來台監看，目前正擴大追查上游與下游分子。

海巡署表示，該金三角毒梟吸收在泰國從事貿易進出口生意失敗欠債的台籍56歲高姓男子，作為台灣接貨的交通，並因熟悉路況負責毒梟泰籍成員在國內的相關活動，日前被查獲就是高男騎機車載身懷海洛因磚的泰嫌欲前往交貨時，遭一舉逮捕，而2嫌被捕後，目前都保持緘默，不願進一步說明。

海巡署調查，35歲泰籍人士SREENACK，為現役軍人，大都在泰北活動，遭國際刑警組織列為須注意的毒梟成員之一，去年10月間他以觀光名義入境後，海巡署接獲通報，便會同警方密集監控在台的活動，目前已逾期居留。

專案小組追查，鎖定泰嫌都跟高男一起行動，並租屋在新北市五股區一處公寓，上月27日晚間9時許，趁2名犯嫌共同騎車外出運送毒品時，專案人員見時機成熟即進行攔查，分別在泰嫌身上及共同租屋處，查扣海洛因磚76塊及販毒所得現金242萬5千元等相關贓證物，正持續擴大追查其他共犯中。

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