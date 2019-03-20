鼓勵員警開口說英語 高市警開英語會話班

2019-03-20 11:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓警分局本週起特邀外籍老師開辦「楠梓漢警察英語會話班」，課程為期4週，分局長陳錦坤說，這是「為響應韓市長人進來，讓高雄成為一個國際化城市」特別開的課程，精進員警的外語能力。

針對楠梓分局轄區特性，設計主題課程與學員互動，包括「民眾報案」、「酒駕」、「問路」及「申請良民證」等內容，18日起為期4週，每週1次2小時，在分局3樓會議室開課。

鑒於員警恐羞於開口說英語，故本次研習特邀請通譯外籍老師Dolly，擁有十幾年豐富的教學經驗，目前亦在楠梓區補習班任教，上課透過輕鬆、生動的授課方式，引導員警開口說英語。

參與研習的學員約25人，各單位都要派人參加，多數學員學習認真，相當珍惜與外籍老師對話的機會 ，不過，因為學習時間有限，是不是能達到效果仍有待觀察。

韓國瑜市長上任後，十分重視城市英語能力的推動，包括鼓勵運將學英語，與民眾接觸頻繁的警察，也成強化英語能力的單位，除了楠梓警分局開班外，鹽埕分局等單位也陸續開辦。

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