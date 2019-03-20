醫師遊日惹到惡煞 被痛毆還遭嗆「到台灣繼續打」...

2019-03-20 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕雲林一名謝姓醫師月初與太太跟團參加日本北海道旅遊，回國在札幌新千歲機場搭機時，不慎惹到一名不同團的旅客，慘遭對方毆打，頭部、眼結膜都被打傷，對方還嗆「到台灣繼續打」，不料抵台後向航警報案，卻被以「境外糾紛不受理」拒絕，經外交部協調，航警才受理報案。

根據《蘋果》報導，57歲謝姓醫師本月5日參加雄獅旅行社的北海道5日遊，沒想到返國時卻在機場與同旅行社、不同團的男子發生衝突，當時大家在拉行李，謝男突然被一名男子用台語嗆「走快一點」，謝轉頭回「大家都在拉行李，前面都塞車了，根本走不動，不需要那麼大聲！」不料卻讓男子暴怒。

當時男子氣到飆罵三字經，對謝男頭部揮拳，謝男頭部外傷併左臉挫傷、腦震盪以及左眼結膜出血，男子及其友人還嗆聲「到台灣繼續打」，領隊見狀才趕忙勸架拉開。謝男回台後向航警抱怨，卻被以「境外糾紛不受理」為由無權受理。外交部發言人李憲章表示，駐札幌辦事處將轉向日本警方提出申請，以便蒐集證據，他也呼籲國人發生類似情形應該立即在當地報案。

雄獅旅行社則說，當事人有表明不在日本報案，搭機返國後再報案處理，抵達桃園後領隊也協助報案事宜。至於不提供打人男子資料，旅行社也強調，基於《個資法》規定，本來就無法提供，當事人應循司法流程，由警方或檢調院方發函調查。

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