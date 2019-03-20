通姦是否成罪？ 法界人士：近年來證據趨於嚴格

2019-03-20 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化地檢署檢察官莊珂惠被被告指控摸胸查通姦，一名與莊結識多年的司法官認為，她是一個非常有正義感的人，可能是因為近年來通姦罪證據抓得非常緊，若無性器接合的直接證據，就得有充分的間接證據才有機會成罪，造成「衝過頭」。

他表示，通姦罪構成的重要要件就是性器接合，除了抓姦在床或是錄影佐證，幾乎很難舉證，而通姦除罪化已是世界潮流，法官近來的判決多採嚴格的證據主義，若無法舉證直接性器接合，就要佐以夠強的間接證據。

實務上多靠間接證據定罪的是，檢察官查扣沾染兩人體液的衛生紙，還驗出下體的細胞，經比對DNA無誤，法官就會認定通姦；而這類型的男被告，多辯稱打完手槍才給女被告擦下體，否認性交，證詞難獲採信。

另一種就是指認對方的「特徵」，常發生於老公為了獲取元配原諒，指證小三身上有何特徵，如：私密處有幾顆痣、乳房有硬塊等，此時，檢察官為了鞏固證據，就會進行勘驗，但通常會交給鑑定人處理，不太會自己跳下去做。

一名法官則說，檢察官靠著指認特徵而起訴的案子不少，到了法院，就端視法官的自由心證裁量，有的法官會認為既然可詳細描述被告的生理特徵，就代表兩人關係匪淺，判有罪；有的法官則認為若無法證明性器接合，就應判無罪。有罪與否需要「碰運氣」，惟近年多採嚴格的證據法則，無罪機率提高。。

至於被告可否拒絕檢察官勘驗？他解釋，勘驗是根據「刑事訴訟法」219條，準用132條的強制搜索，具有強制處分權，被告不得抗拒，但檢察官也不得逾必要之程度。

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