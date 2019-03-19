院檢霹靂火續集？莊珂惠採私密處證物被控性騷擾

2019-03-19 14:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠，去年2月2日針對一起未成年妨害性自主案件，對於羈押與否與當庭法官陳彥志互起爭執，當場嗆聲「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚」，差點遭依侮辱公署當庭逮捕，成為彰化院檢霹靂火事件，近日莊珂惠卻遭指控，採集女嫌私密處證物時，要求全身脫光，被控性騷擾，事件似乎又有意外發展。

莊：全程被告未拒絕 不清楚為何違反意願

對此莊珂惠表示，勘驗行為是根據告訴人申請，有找女警陪同採集，並未命令全部脫光，採集全程被告未拒絕，不清楚為何違反意願。

根據彰化地方法院108年度自字第2號內容，2018年4月24日，莊珂惠偵辦一起妨害家庭通姦案時，於偵查庭庭訊被告黃姓女子時，將黃女帶至檢查室勘驗身體，命被告全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝自訴人私處，莊珂惠親自對自訴人由腋下揉捏自訴人左右乳房，致自訴人下體流出分泌物等，過程宛如拍三級片。

黃女不甘受辱於今（2019）年1月依《性騷擾防治法》提告檢察官莊珂惠，因已逾提告6個月期限，彰化地方法院將該案駁回。黃女另於本月5日向彰檢提出性騷擾申訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，彰檢收到自訴判決後立即依「法務部與所屬各機關性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」規定，於3月12日召開性騷擾申訴處理調查小組會議，委員們一致認為，莊珂惠對申訴人身體勘驗程序，是因調查證據及犯罪情形必須偵查手段，申訴人在勘驗前過程，均未明示拒絕，其辯護人在實施勘驗前之偵訊中亦無反對意思，表示無違反申訴人意願之情形。

莊珂惠透過彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛轉述指出，該勘驗行為是根據告訴人之申請，告訴人書狀曾提到被告身體特徵，檢方認為偵查必要需要勘驗，而當天也確實先找過女法醫，因女法醫公出，因此找女法警一起勘驗。

莊珂惠並指報導與事實有出入，當時並無命黃女全裸，因當天天氣較冷，勘驗上半身時，下半身並未裸露，勘驗下半身時，上半身並無裸露，且當事人確實有通姦事實，該案件也已經起訴。

相關新聞

女檢採證女疑犯 令全裸張腿、揉雙乳害下體濕 法務部長下令調查

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/