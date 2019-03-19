院檢霹靂火又一件！檢察官沒空 竟要死者家屬找證據

2019-03-19 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠去年偵辦妨害家庭案件，在勘驗時揉捏被告胸部，遭司法界質疑此舉與案件的必要性。豈料，莊姓檢察官的爭議之處不止於此。有民眾爆料，去年莊檢偵辦一起傷害致死案件時，不但聲稱自己沒有時間去調查證據，竟要求死者家屬去找證據給她，且因死者患有肝硬化，莊檢甚至跟死者兒子表示，「你爸是早死晚死而已」。目前該案已交由其他檢察官偵辦，

根據《蘋果》報導，死者許男的親戚何男爆料，前年11月，患有肝硬化50多歲的許男在海產店遭陳姓男子等3人持鐵椅毆打，許男因顱內出血送醫，並於住院一週後過世。家屬要求負責相驗的莊珂惠釐清死因並追查3人刑責；莊珂惠竟然表示，她不是家屬請的律師，沒有那麼多的時間去調查證據，並要求家屬提供證據給她。

另外，莊珂惠還對死者的兒子表示，你爸有肝硬化，就算沒被打死，也是早死晚死而已。莊珂惠還質疑，死者家屬是為了天價的和解金而提告。

在開庭時，死者的母親許母聽不懂問訊內容，請求讓女兒陪同陳述，莊珂惠卻將許母女兒趕出偵查庭，死者的兒子對莊檢不讓姑姑協助祖母表達不滿，莊珂惠卻說，「今天不開了」。

以上種種情況使得氣不過的家屬向政風室申訴，政風室勘驗當日開庭光碟後，認為莊珂惠未能審慎執行職務，也沒能顧及被害人權益，而交由檢察署的檢察官職務評定委員會審議，並遭評定為不良，目前正由檢審會議處。該案件也改由其他檢察官偵查。何男表示，正是因為莊珂惠的辦案態度，使前年的案件遲至今日還在偵查中。

對於偵查庭上發生的爭議，彰化地檢表示，莊珂惠當時是請許母如果能自我陳述則應自行回答，所以先請許母的女兒離庭，這部份並沒有疏失或不當。

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