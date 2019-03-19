查通姦有必要揉被告胸部？ 司改會：不排除將檢察官送評鑑

2019-03-19 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕彰化地檢署女檢察官莊珂惠偵辦黃姓女子通姦案時，因揉捏黃女胸部，遭黃女指控性騷擾，引起司法界議論。民間司法改革基金會執行長陳雨凡表示，無法明白揉捏胸部與該案的關連性與必要性，並表示如果有必要，司改會不排除將莊珂惠送評鑑。

《刑事訴訟法》規定，檢察官偵辦案件時倘若認為有必要，在被告同意的情況下，可找醫生或婦女勘驗被告的身體。如果被告不同意，檢察官也可依據《刑事訴訟法》第203條向法院聲請，如果法官也裁准，即可強制被告至醫院檢查。

據本報早前的報導，莊珂惠表示，勘驗行為是根據告訴人申請，有找女警陪同採集，並未命令全部脫光，採集全程被告未拒絕，不清楚為何違反意願。彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，性騷擾申訴處理調查小組會議委員一致認為，莊珂惠對黃女身體勘驗程序，是因調查證據及犯罪情形必須偵查手段，黃女在勘驗前均未明示拒絕，其辯護人在實施勘驗前之偵訊中亦無反對意思，表示無違反黃女意願之情形。

根據《蘋果》報導，1名檢察官表示，「此案較無爭議的原因是，被告當下沒有表達不願意。」

不過，司改會執行長陳雨凡除了表示，看不出檢察官搓揉黃女胸部與案件的偵辦有何關聯與必要以外，她也指出，檢察官與被告具有權勢關係，被告會擔心如果不配合檢察官調查，會對自己的案件產生不利的影響，所以檢察官勘驗被告身體的合法性，和被告是否同意必須分別判斷。對於彰化地檢署認為莊珂惠沒有問題的原因，僅僅只是因為黃女沒有拒絕，陳雨凡對此表示遺憾。

報導指出，多位檢察官認為觸摸胸部可能會帶來爭議。1名北部主任檢察官表示，莊珂惠勘驗被告身體並無不妥，而值得討論的是，揉捏胸部在偵查過程中是否有必要，因為在通姦案件中，勘驗下體就是對照指證被告下體的特徵，倘若是為了確認胸部是否「有硬塊」而揉捏，感覺比較奇怪。而有名南部檢察官則是指出，在勘驗過程中檢察官通常不會自己動手，「最多就是請當事人脫衣服之後目視勘驗，不太可能由檢察官自己動手觸摸，更何況是揉捏！」

根據報導，多名法官也對「揉捏胸部」的部分提出質疑。高雄1名法官認為，通姦罪的構成要件是性器接合，檢察官勘驗時，只須要目視比對特徵及拍照存證，「但揉捏當事人的乳房或找到硬塊，是可以證明什麼？」台北地方法院1名法官也質疑，莊珂惠碰觸黃女身體的必要性與關連性為何？1名資深法官對此直呼「無法想像」，他表示，執法多年來，還沒碰到勘驗身體特徵會碰觸身體，甚至搓揉胸部的情形。該法官表示，要用這樣的方式勘驗，必須先釐清與案件的必要性與關連性，同時也應該考慮人權問題。

陳雨凡認為彰檢的調查方式並不恰當，呼籲法務部應對整個勘驗過程加以釐清其中是否有違法不當之處。她也表示，司改會將會持續關注事件發展，若有必要，不排除將莊珂惠送交評鑑委員會審議。

目前，法務部次長陳明堂已責成高檢署調查此事。今日下午，法務部長蔡清祥也直言，調查後若確定莊珂惠有違規甚至違法之舉，絕對會依法嚴正處理，絕不寬貸。

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