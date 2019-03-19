買空氣清淨機報公帳 二林工商前校長詐領公關費被起訴

2019-03-19 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的是有夠貪心！彰化縣國立二林工商前校長鄭玉珠為了購買2台空氣清淨機贈人與自用，竟拿不實發票給學校核銷，涉嫌詐領公關費，向學校詐得2萬5550元，彰化地檢署今天偵結，認為鄭玉珠貪圖私利，且犯後否認犯行，甚至企圖趁機勾串證人影響案件調查，依違反商業會計法罪嫌起訴。

由於鄭玉珠涉貪事證明確，教育部已決議記大過、調離校長現職及移送監察院查處。

廉政署今年1月接到學校教職員檢舉，指控鄭玉珠搭便車出差，卻申報交通費；而整修校長宿舍時，要求包商私下變更，採用不符設計內容的高檔衛浴建材；鄭玉珠更多次在台南消費、購買禮品核銷公關費等。

起訴內容指出，鄭玉珠擔任校長期間，在2017年11月5日到台南百貨公司專櫃先購得1萬7800元的空氣清淨機，贈送給與推動校務無關的王姓友人，同年月29日卻拿發票要求收銀員開立同金額但日期為11月1日，品名為「Dyson Supersonic（限量版）數量1」的不實估價單，鄭玉珠將估價單交回學校核銷，學校因此核撥1萬7800元。

鄭玉珠食髓知味，2017年12月24日又想到專櫃購買空氣清淨機，這次她先佯裝想買5支總價7750元的吹風機，拿得發票後又返回專櫃說，想換成空氣清淨機，不足差額9050元則以禮券支付，鄭玉珠最後仍以吹風機發票申請公關費，學校因此核撥7750元給她。

鄭玉珠將在百貨公司購入的2台空氣清淨機放置在友人及自己辦公室使用，竟辯稱，友人健康無虞，才能讓她無後顧之憂推動校務。

檢察官指出，鄭玉珠身為學校教育領導者，本應為師長學子表率，竟貪圖私利違反校務基金公共關係費的核銷流程，擅自將私人花費購得的財物換成不實品發票後，交給不知情的承辦人代為核銷公關費，再將核撥的款項納為己用。且鄭犯後態度不佳，做筆錄時還假借上廁所名義將手機拿出藏起來，躲在廁所用LINE傳送訊息給學校人員，企圖勾串不實發票核銷的事實，檢方依詐欺取財、違反商業會計法等罪嫌起訴。

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