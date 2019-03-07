北市復興高中校長連任案爭議 兩派家長爆發口角衝突

2019-03-07 10:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市復興高中校長鄭雅芬連任案爆發爭議。今日一早支持校長連任的多名家長高舉標語布條，聲援鄭雅芬，並抗議家長會長羅純慧在遴選會發言不當，誘導家長投下反對連任的票，但一旁出現聲稱遭罷免的前會長也拉布條，反對鄭雅芬連任，支持連任的家長們要求，教育局召開公聽會，讓程序透明，並大喊羅會長出來說明面對。拖了一小時多，羅純慧在家長會成員陪同下出來說明，雙方卻爆發口角衝突，幸好在場員警與校方人員趕緊拉開，化解這場插曲。

面對支持與不支持兩派家長的抗議，復興高中與鄭雅芬至今均尚未出面回應，僅表示稍晚會說明。不過，復興高中教師會比家長會動作快一步，昨日發布聲明稿，聲明稿中向校內教師喊話，堅守教育崗位、團結一致，不受流言影響，努力教學，也呼籲教育局與遴選委員會正視全校8成教師支持校長連任的意見，不要受到外界壓力與干擾。

最近各縣市進行校長遴選，擔任復興高中校長4年的鄭雅芬，2月27遴選委員會召開進行投票連任案，但當天反對連任的家長會、支持連任的教師會，意見分歧，遴選委員會宣布此案暫時擱置，先由教育局與委員組成訪視小組到校了解後，預計3月下旬再進行投票。

未料，在連任案投票前夕，今日就有家長在校門口高舉「支持連任」布條、「我是家長我挺校長，惡質會長退出校園等標語。聲援校長的葉姓家長表示，2月21日進行家長意向投票前，會長理應在投票前5天發通知給家長，卻沒有，使得其他家長無法排出時間去投票，甚至還發了3張黑函指控學校與校長辦學不利、績效不彰等內容。

葉姓家長說，最誇張的是，羅會長在遴選委員會議上直接公開表示不支持校長連任，羅身為主席發言已經不適格，羅強力運作家長會使得家長會意向投票這一票變成不連任，本來想忍氣吞聲，但羅太過分，且許多家長是支持校長連任的，因此他們希望教育局舉辦公聽會，把程序攤在陽光下，不能黑箱作業。

支持校長連任的家長們在場不斷高喊「支持校長連任、我要公聽會」口號，還要求人在學校內的羅出面說明，一名力挺羅純慧的家長跳出來表示，羅會長很低調、希望以和為貴，不要吵架，但支持鄭雅芬的家長大聲反駁，沒有要吵架、請她（指羅）出來，雙方你一言我一語爆發口角爭執。

經過一個多小時，羅純慧出面說明，她表示，她是愛笑愛孩子的會長，卻遭受抹黑十分痛心，她還曾拿過志工團隊獎項，不可做這種事情，她是表達家長的意見，給孩子翻轉的機會，校長連任與否是遴選委員會的責任。

在旁支持家長用手機錄音羅的說法時，卻與其他家長會成員爆發衝突，大喊「不要推我、不要拉我衣服」，支持家長們也不斷說「不要動手」，家長會成員則反嗆誰動手、不要亂講等，雙方激烈爭吵，二度起口角。

北市教育局發布新聞稿表示，遴選委員會有13名委員，含專家學者、北市高中學校校長代表、北市教師會代表、高中學生家長會聯合會或高職學生家長會聯合會代表，及連任、轉任或出缺學校教師與家長浮動代表。各委員本其專業，對每位校長候選人進行廣泛瞭解後，於遴選會議充分討論後，以公平、公正及獨立投票，遴選出優質校長。

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