杏壇蒙羞 土庫國中前校長楊善淵涉貪起訴

2019-02-22 10:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣土庫國中原任校長楊善淵及業者等8人辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，涉嫌圖利特定廠商令其得標又接受招待到風化場所消費，全案偵結，雲林地檢署依違反貪污治罪條例全數起訴。

雲林地檢署接獲檢舉土庫國中近幾年辦理學生校外教學、參訪等勞務採購標案，都採最有利標且最後決標都是特定廠商，又傳出廠商在得標前後曾數度招待楊善淵、及該校賴姓總務主任等人到風化場所消費，情節重大。

全案經雲林地檢署檢察官黃立夫、朱啟仁指揮偵辦，全案偵結，檢方依違反貪污治罪條例將楊善淵、賴姓總務主任、廠商吳姓經理、蔡姓業務等人提起公訴。

41歲的楊善淵考取校長後第一任派土庫國中，原任資訊與教學組長的他，能力頗被肯定，考上主任後又很快考上校長就派任，是雲林縣少數博士級國中校長，如今涉貪遭起訴令友人不敢置信。

檢方起訴書針對喝花酒以「飲宴、贈禮無法證明對價關係」，敘明此部分罪嫌不足。

雲林縣府教育處指出，案發後，因楊善淵身為校長涉貪影響教育人員形象，已改調教師。

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