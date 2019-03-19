「想快回家吃止痛藥！」癌男飆時速166挨罰 上訴結果是…

2019-03-19 21:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕吳姓男子開車行駛國道1號，在最高限速100公里的苗栗路段，開到時速166公里，被國道警方依嚴重超速，開單取締，罰8000元。吳男提出違規當天他的就醫證明，表示因罹癌，麻醉過後身體不適，想快回家吃止痛藥，提行政訴訟試圖博取法官同情；但法官調查認為吳男沒有超速的理由，予以駁回，維持原處分。

判決書指出，家住苗栗縣公館鄉的吳男，去年10月4日上午11點22分開車行經國道1號北向135.8公里處，以時速166公里車速行駛，遠遠超過最高速限100公里，被國道二隊造橋分隊員警依嚴重超速，開單取締。吳男被苗栗監理站裁罰8000元，記違規點數3 點，並應參加道路交通安全講習。

吳男收到罰單不服，提行政訴訟，提出就醫證明，主張他因罹癌，當天去醫院看診，因麻醉過後身體不適，也因快到家，所以一時加速，想趕快回家吃止痛藥，因超速遭罰8000元，懇請從輕量刑，並聲明處分撤銷。

法官指出，行政罰法第13條前段雖有規定「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。」

但法官調查，吳男確實罹癌，且當天確實到台中看病，但吳男超速違規被取締時，並非趕赴醫院緊急就診，實難任有何生命、身體之緊急危難情狀。

法官認為，又吳男若術後而感身體不適，得找尋他人代為駕駛或載送返家、或暫停路肩、前往服務區尋求協助，實難認定吳男有嚴重超速行駛的必要。且法官調查，監理站裁罰、警方取締於法並無不合，吳男主張洵無理由，予以駁回。

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