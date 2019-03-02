這下母湯了！台9線超速33公里 拒檢逃逸再吃2萬元紅單

2019-03-02 18:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕228連假花蓮湧車潮，有輛來自鳳林的自小客車，連假首日就以時速93公里行駛過台9線211公里北上路段，被警方用雷射測速槍測到超速33公里，駕駛眼見2名員警相繼示意攔檢，還無視法紀加速駛離。警方說，已逕行舉發超速違規，外加開出「拒檢逃逸」2萬元紅單以儆效尤，呼籲民眾「母湯拒檢啦！」

吉安警分局說，稻香派出所員警在228當天中午11點，在台9線211公里北上車道執行超速稽查勤務，路段速限60公里，卻有輛小客車明顯超速33公里，員警立即示意要求停車受檢，未料駕駛不但拒絕配合，反而加速駛離。

警方指出，經查車輛登記住址為鳳林鎮，警方目前除了逕行舉發超速違規行為，同時也開出「拒檢逃逸」的2萬元紅單，呼籲民眾千萬要遵守法令，避免荷包失血。

近年來，警方因駕駛拒檢而上演的追逐畫面屢見不鮮，為了有效嚇阻「拒檢」歪風，警政署推動修正道路交通管理處罰條例第60條，針對違規駕駛不聽交通勤務警察，或依法令執行交通稽查任務人員的制止，或拒絕停車接受稽查逃逸者加重罰則，提高為1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月，法令已在去年9月正式上路。

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