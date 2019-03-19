頭城228紀念碑不在事發地點 還被交通錐包圍…

2019-03-19 18:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天（3月19日）是頭城228事件72週年紀念日，頭城鎮民代表林詩穎、游錫財等人送花到慶元宮前紀念碑追悼，但縣府最近在碑前設置紅綠燈及號誌箱，鮮花反被三角錐及伸縮桿包圍，追悼儀式宛如在工地舉行；鎮民代表游錫財批評，設碑位置「不適當」，希望儘速遷移，讓事件圓滿。

1947年3月19日凌晨，包含宜蘭醫院院長郭章垣等仕紳共7人，在頭城鎮慶元宮廣場遭到開槍射殺，遺體填埋在現今的頭城慶元宮前廣場兩處坑洞。

2016年縣府推動轉型正義，為受難者立碑紀念，儀式結束後紀念碑移至台9線路邊現址，地方爭取回原事發地設碑多時，迄今仍未有結果。

縣府最近在慶元宮前重設交通號誌，原位於紀念碑左側的號誌箱、紅綠燈，被施工單位遷移至紀念碑前，直接擋在紀念碑正面；林思穎、游錫財等人今天依例獻花追悼，花圈被三角錐重重包圍，宛如在工地追悼。

「確實很怪」林詩穎坦言，新設紅綠燈桿位於紀念碑前，確實影響到觀感；兩者設置及施工都是縣府單位，縣府應積極協調，選擇適當地點移置紀念碑，讓整件事情圓滿。

游錫財則說，紀念碑現址與歷史事實也不符，縣府近日卻要在碑前設置紅綠，並不是面對228歷史應有的態度，希望縣府跟慶元宮爭取，讓紀念碑移至廟前廣場。

宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義也到現場追悼，他直言，紀念碑現址並非事發地，擺放位置令人傷心、不捨；228已成為國定紀念，官方應儘速協助移碑，給予家屬尊重。

對此，民政處解釋，號誌工程會跟交通處協調位置，希望不要擋在紀念碑前；至於將碑遷至廟前廣場，因為土地仍為慶元宮使用，民政處會再努力協調，讓事情圓滿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/