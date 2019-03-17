228事件72年後 岡山受難者紀念碑今揭碑

2019-03-17 21:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕72年前的228事件，高雄岡山地區至少有長老教會牧師蕭朝金、台大學生余仁德和民眾劉登基3人遇難，其中，蕭朝金因收留火車停駛無法返鄉的學子及民眾，並帶領學生上街宣傳要和平，結果反遭國民政府羅織「毆打國軍」罪名逮捕並槍決，高雄文化局撰刻紀念碑文為蕭牧師等人平反，總統府秘書長陳菊今天下午主持紀念碑揭碑儀式。

揭碑儀式特地選在72年前蕭朝金遇難的3月17日舉行，包括陳菊、立委邱志偉、長老教會高雄中會議長黃明宗牧師、高市文化局代理局長王文翠和蕭朝金的女兒蕭瓊珍、余仁德的妹婿黃華相、高雄228關懷協會理事長王文宏、南星會理事長陳堅強等人，共同為紀念碑揭碑、獻花。

陳菊代表蔡英文總統感謝在過去傷痛時代受難的台灣民主前輩，強調寬容可以彌補傷痛，追求真相才能讓公理公義永存，她說，1993年興建完成的岡山228和平公園，是全台首座為紀念228設置的公園，由於長期未維修，去年初引起台灣基督長老教會岡山教會和台灣南社的關心，市府重新整理，並撰刻紀念碑文紀念蕭朝金等前輩受苦犧牲。

她強調，因為有蕭牧師等人的犧牲，才有後來台灣人追求自由、民主堅決的意志，228事件尚有許多真相未釐清，蔡英文政府就任至今，一直努力追求真相，雖然腳步可能不夠快，但政府尋求228真相的意志絕無改變，陳菊指出，生命的價值一定要受到尊重，歷史的錯誤絕對不能忘記，希望台灣的公義、和平，很快就能讓台灣人感受到。

蕭瓊珍則感謝各界來參加揭碑儀式，期盼大家一起關心奮鬥台灣的公義、和平、民主，黃華相也代表余仁德家屬致謝，高市兒童合唱團一連演唱「雨夜花」、「伊是咱的寶貝」、「和平之路」、「臺灣翠青」等首歌曲，Dream Type 工作室則以話劇演出當年蕭朝金遇難經過，讓72年前的歷史悲劇再度警醒世人勿重蹈覆轍。

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蕭朝金的女兒蕭瓊珍（第一排中）、余仁德的妹婿黃華相（第一排右）在紀念碑文前，獻花紀念228受難家屬。（記者蘇福男攝）

蕭朝金牧師的女兒蕭瓊珍期盼大家一起關心奮鬥台灣的公義、和平、民主。（記者蘇福男攝）

總統府秘書長陳菊強調，追求228真相才能讓公理公義永存。（記者蘇福男攝）

總統府秘書長陳菊（左）向228受難者蕭朝金牧師的女兒蕭瓊珍（右）致意。（記者蘇福男攝）

Dream Type 工作室以話劇演出當年蕭朝金牧師遇難經過。（記者蘇福男攝）

台灣基督長老教會高雄中會教社部長翁世俊牧師在2點28分敲響和平鐘。（記者蘇福男攝）

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