228遭羅織罪名槍決！為蕭朝金牧師平反 72年後設紀念碑

2019-02-28 19:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山長老教會第二任牧師蕭朝金於228事件期間，擔任「三民主義青年團」岡山區負責人，因收留火車停駛無法返鄉的學子及民眾，遭國民政府羅織「毆打國軍」罪名逮捕，在獄中遭酷刑對待，蕭朝金仍早晚為台灣和百姓祈禱，1947年3月17日在岡山農校（今岡山農工）旁平交道遭槍決，如今事隔72年，高雄文化局編製紀念碑，為蕭牧師平反，將於3月17日下午2點30分在全台首座岡山二二八和平公園揭幕。

蕭朝金1907年生於彰化社頭，家中有5個兄弟，父親蕭明爐是虔誠基督徒，可惜英年早逝。蕭朝金家境貧困，公學校畢業後無法升學，從小就外出打工幫忙家計，後來憑著堅定毅力，參加日治時期通信教育（函授學校），通過高中資格檢定考試，得以報考台南神學院，畢業後擔任台南南門教會傳道師、牧師，1940年轉任岡山教會牧師。

紀念碑文記載：日治時期蕭朝金追隨林獻堂參加「台灣文化協會」，參與文化演講，深感台灣人在殖民統治下飽受不公平待遇，鼓吹以平等為出發點的台灣民族運動，並熱心於社會公益事務。

終戰後，蕭朝金集結具有正義感及行動力的民眾，在國民政府來台前的空窗期維持社會秩序，擔任「三民主義青年團」岡山區負責人，1947年2月27日因專賣局查緝員查緝私菸，不當使用公權力，造成民眾死傷，28日台北爆發大規模官民衝突，局勢迅即擴散全台，成為228事件的起點。

3月2日，高雄已受波及，岡山也受影響，駐警撤守，岡山一帶有不少軍事基地，為防軍隊干涉，造成地方不安，4日原日治岡山街長劉朝四、時任岡山區長外省人洪石筍、省參議員吳瑞泰等3人出面，與軍方協商，勸導軍隊勿外出，由3人負責岡山治安的維持。

當時高雄已發生動亂，南下火車到岡山即停駛，想到高雄的旅客和部分學生不知所措，蕭朝金牧師協助安頓、留宿，結果國民政府懷疑他聚眾滋事、收容暴徒，3月10日將他逮捕，17日就在岡山農校旁平交道槍決，得年僅40歲。而蕭朝金在獄中雖遭酷刑對待，仍早晚為台灣和百姓祈禱。

據目擊者黃順調回憶口述，當時士兵要求蕭朝金和台大法律系學生余仁德跪下，蕭朝金以台語大聲回答說：「我乾單跪天頂的上帝爾爾，我無愛跪人！」（我只跪天上的上帝，不跪人）。士兵用槍托重擊搥打他的腿，蕭朝金跌坐在地，沒有下跪，接著士兵以濃厚腔調大聲吆喝後，突然舉起槍枝連發射擊，兩人就遭槍決行刑，蕭朝金以坐姿被槍決。

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