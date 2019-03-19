惡意卡位比中指險害後車遭火車撞上？案情今大逆轉...

2019-03-19 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣斗六市近日一部行車糾紛影片在網路流傳。片中車輛依序行經平交道時，一輛轎車遭控把後方休旅車卡在平交道上，還疑似伸手比中指，害得該車險些遭火車撞上。如今案情大逆轉，遭指卡人的車主解釋，因前方恰巧是紅燈且道路狹窄，會車不易，因此他揮手示意要後方車輛逆向超車，並非惡意檔車和比中指。

綜合媒體報導，遭控擋人的薛姓車主解釋，當時因路口狹窄，且對象有來車，恐難以會車才會停下，揮手是示意後方車輛逆向往前，並非惡意擋車和比中指。後方顏姓車主也說，兩人沒有行車糾紛，薛男揮手是要他趕快通過，但因車距太近，進退兩難，才會卡在平交道上。

鐵路警察局斗六派出所表示，顏男因未等前車通過闖越平交道，違反《道路交通管理處罰條例》第54條第1款，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，還得面臨吊扣駕駛執照1年。薛男部分，原以為他惡意擋車，同樣可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，吊扣其駕駛執照1年，如今誤會冰釋，違規程度有待釐清。

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