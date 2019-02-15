平交道柵欄故障 警急護人車安全

2019-02-15 12:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕鐵路內灣支線位於新竹縣橫山鄉中豐路口的平交道柵欄故障，橫村派出所副所長劉士銘趕到現場後，先奮力扛起故障柵欄讓人車通過並留在路口指揮交通，就在他到場不久後剛好有輛火車通過平交道，在場民眾慶幸：「還好警察及時趕到，不然後果不堪設想。」

警方表示，昨天下午1點多，位於橫山鄉中豐路1段438巷巷口前之鐵路平交道柵欄故障，橫桿無法升起，阻礙中豐路1段與油羅溪橋的來往車輛，造成車流嚴重堵塞，劉士銘據報到場後，先將警用機車警示燈亮起提醒民眾，並撥打緊急電話聯繫台鐵派員前來搶修，再和受阻車輛駕駛、當地民眾共同將柵欄故障時所使用之下方鐵片固定，讓鐵道雙向車道之柵欄豎起，使車流恢復順暢。

劉士銘說，下午1點33分剛好有班鐵路內灣支線的列車要從橫山站開往內灣站，會經過這個平交道，當時台鐵維修人員還沒有來，他和現場民眾只好先把一邊沒故障的柵欄橫桿放下，他則站在另一邊吹哨指揮，讓等候的駕駛人配合使列車順利通過，接著繼續在現場指揮疏導人車，1點39分維修人員到達搶修後，這個平交道才恢復正常。

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