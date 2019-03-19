商家被竊警鎖定「女嫌」追查 循線竟逮到男子漢

2019-03-19 13:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市永樂街一家商店去年10月遭竊，警方根據監視器發現竊嫌疑為留長髮以女裝打扮的女子，偵辦期間上月該店又遭同1名「女嫌」所為，警方根據竊嫌機車車牌追查，卻發現竊嫌家庭成員中，林姓雙親都是80歲，只有2名兒子，納悶之餘在嫌犯住家外埋伏數日並交互比對，赫然發現林姓長子酷似監視器中的「女嫌」，持搜索票上門，發現店家失竊的2只背包，林姓長子始坦承為躲避警方追查才男扮女裝犯案。

彰化警分局中華路派出所長黃登貴指出，這家位於彰化市永樂街的商店去年10月遭竊一只背包，他們根據監視器發現，竊賊疑為1名身材嬌小、長髮及肩以女裝打扮的「女子」，偵辦期間，這家商店上月20日又有一只背包遭竊，從監視器發現竊賊疑為同一人，循線鎖定竊賊所騎乘的機車車牌號碼。

警方追查發現，機車車主為和美鎮林姓80歲老翁，其妻為近80歲，家中只有2名兒子，並無女兒，令警方不解，乾脆在住家外埋伏數日，赫然發現51歲林姓長子身形嬌小，與照片中的「女嫌」極為相似，時機成熟後向法院聲請搜索票，上門搜索，果然在林姓長子住處起出2只遭竊的背包，林男始俯首認罪。

林男供稱，他因為無業，在家照顧行動不便的雙親，壓力甚大，因此才想出以偷竊的方式來紓壓，且為了躲避警方追查而男扮女裝。警方偵訊後將林男依竊盜罪嫌移送法辦。

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