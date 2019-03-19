意外？自殺？飯店房客墜樓送醫不治 警方調查中

2019-03-19 01:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕1名中國觀光客18日晚間10點15分左右剛逛完高雄市六合夜市返回飯店，突然聽到碰一聲，發現有人墜樓，嚇得趕緊報案，新興分局警方到場調查，查出墜樓者是該家飯店的孫姓房客（35歲），送醫急救後，仍在深夜11點26分宣告傷重不治。

警方初步調查，懷疑死者從飯店9樓後方墜樓，送醫前已無生命跡象，經搶救仍告不治，警方正進一步調查墜樓原因，警方獲報趕抵現場，見有人倒臥馬路上，下車查看發現該名男子倒臥血泊，最後因傷重昨夜11時26分許，被醫院宣告不治。

警方調查發現孫男一人入住飯店10樓客房並表示欲住兩日，18日晚間6點出門購物後，7點返回飯店就未再出門，後續調閱飯店監視器畫面也只發現孫男一人進出房門，房內也未發現有與人爭吵或打鬥情形。

飯店人員表示，與孫男言談都正常也沒有發現任何異狀；家屬向警方透露，近日因為小事有與孫男發生爭執，可能個性過於執著才會一氣之下尋短。孫男到醫院急救後仍然因為傷重不治，詳細墜樓過程與死因待進一步釐清，並依規定報請檢察官相驗。

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