平鎮區人本示範道路抓違停 月平均開單逾15件

2019-03-19 00:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處去年起在復興區以外的全市各區選定車流量大、人潮多的區段，施作13條「人本示範道路」，除了蘆竹區南山路、觀音區四維路已經完工，平鎮區延平路二段人行道及鋪面主體工程也於2月初完工，提供身障者友善空間；由於此路段鄰近中壢區，車流量高，平鎮警分局防範汽、機車違停佔用人行道，列為加強取締違停路段，今年元月以來共開單45件、月平均開單逾15件。

養工處表示，人本示範道路旨在提供行人順暢、友善、安全的通行空間，平鎮區延平路二段人本示範道路工程總經費6200萬元，中央補助一半、市府配合款一半，工區單側施做735公尺，目前主體工程已完工，剩下電纜下地跟拔桿，視台電電纜下地期程而定。

其實，平鎮區延平路二段人本示範道路工程去年9月開工後風波不斷，沿路店家先是擔心完工後進出恐受阻，找上民代陳情，之後又因人行道與騎樓高低差過大導致雨水倒灌、造成店家淹水，以及人行道新設「黑色造型路燈」，引發居民不滿，養工處順應民意另改為桃紅色。

養工處在各區施工中的10條人本示範道路，包括桃園區經國路、蘆竹區山外路、大溪區中華路、新屋區三民路、龍潭區中正路、楊梅區校前路、八德區新豐路、大園區民生南路、中壢區中豐北路、龜山區忠義路二段，也將在今年陸續完工。

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