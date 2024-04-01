販毒所得僅萬元被判百年刑 併執行刑14年 男子上訴被駁定讞

黃男涉嫌販毒共10次，所得僅1萬元，被高雄高分院判刑上百年，併執行刑14年，他不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

2024/04/01 23:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子黃芳暐涉嫌販賣海洛英、安非他命等毒品共10次，總金額僅萬元，交易對象只有3人，被高等法院高分院依違反毒品危害防制條例罪，共判處徒刑114年2月，併執行刑14年，他不服上訴被駁並定讞。

共交易10次 併執行刑14年

據了解，2021年3月13日至8月6日，黃芳暐在岡山、楠梓、橋頭、燕巢等區，涉嫌販售1級毒品海洛因和2級毒品甲基安非他命共10次，每次1小包，價格均1000元，由王姓、蕭姓和紀姓男子等3人交付現金共10000元。

請繼續往下閱讀...

橋頭地院認定黃嫌販售海洛英共6次，每次金額只有1000元，僅賣給王、蕭2人，交易對象有所重疊且不多，毒品擴散的情節非廣，與囤貨販賣專業盤商或大盤賣家有別，若處無期徒刑或死刑猶嫌過重，屬情輕法重，顯有可堪憫恕之處，運用刑法第59條規定酌減其刑，各處徒刑15年2月共91年。

至於販售安非他命4次部分，最輕本刑雖在10年以上，但黃嫌無法定酌減事由，加上他又否認犯行，錯失減刑機會，各處徒刑10年2月共40年8月。黃嫌販賣毒品，總計被判刑131年又8月，併執行刑17年。

他上訴指出，販賣1級毒品雖獲減刑，仍然量刑過重，且2級毒品部分卻未減刑，要求從輕發落。

高雄高分院調查，認為黃嫌販售海洛英情節輕微應再酌減刑度，6次犯行均改處徒刑12年3月共73年6月，安非他命部分則刑度不變，總計判刑114年2月，併執行刑14年，黃嫌仍不服上訴，被最高法院駁回並定讞。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法