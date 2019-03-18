3/18 雙贏彩頭獎開出1注！ 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-03-18 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月18日）開獎的第108000066期雙贏彩頭獎開出1注，由台南市南區新興路447號金興旺彩券行開出，第108000022期威力彩、第108000066期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000022期威力彩中獎號碼為：「02、10、11、21、22、28，第二區：07」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共182注中獎，每注可得4000元；陸獎共1311注中獎，每注可得800元；柒獎共2402注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2659注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7247注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8932注中獎，每注可得100元。

第108000022期38樂合彩中獎號碼為「02、10、11、21、22、28」，五合摃龜；四合共3注中獎，可獨得6萬7500元；三合81注中獎，每注可得5750元；二合共1611注中獎，每注可得750元。

第108000066期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、08、09、10、11、13、18、19、22、24」，頭獎開出1注，每注可得1500萬；貳獎共18注中獎，每注可得10萬元；參獎共333注中獎，每注可得500元；肆獎共3502注獲得，每注可獲得100元。

第108000066期今彩539中獎號碼為「04、31、32、33、38」，頭獎摃龜；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共5529注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4015注獲得，每注可獲得50元。

第108000066期39樂合彩中獎號碼為「04、31、32、33、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共145注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5204注中獎，每注可得1125元。

第108000066期3星彩中獎號碼為「863」，正彩共61注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000066期4星彩中獎號碼為「3258」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/