03/14 威力彩頭獎連4摃

2019-03-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000021期威力彩，頭獎連4摃，下期頭獎保證2億元。第108000063期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市大雅區雅潭路四段30號「大運來彩券行」。第108000063期雙贏彩，頭獎則摃龜。

  • 03/14 威力彩頭獎連4摃

    03/14 威力彩頭獎連4摃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/